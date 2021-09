FOTOD | Mobilize Limo: Renault avaldas esimesed kaadrid uuest täiselektrilisest sedaanist, mis tavamüüki ei jõuagi

Limo on 4,67 meetrit pikk, 1,83 meetrit lai ja 1,47 meetrit kõrge. See on klassikaline 4-ukseline sedaan, millel on lühike kapott ja langev katusejoon. Teljevahe on 2,75-meetrine, tagaistujail on põlveruumi 22,8 cm, pagasiruum on 411-liitrine.