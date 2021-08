Pilk peale, käsi külge: Hyundai Ioniq 5 toob julge disaini ja ohtralt omapäraseid lahendusi

Termin Ioniq on seni seondunud Hyundai hübriidautodega, kuid nagu tänapäeval kombeks, loovad suurtootjad elektriautodele selgelt eristuva alambrändi. Kui näiteks Hyundai Kona on võimalik soetada nii bensiinimootoriga, täishübriidina kui särtsukana, siis Ioniq nime all saab edaspidi ainult täiselektrilisi sõidukeid – muutub vaid number nime taga.

Suur ja harjumatu

Ioniq 5 loodi täiesti uuele moodulplatvormile E-GMP, millele edaspidi ehitatakse ainult särtsukaid. Nii lubab Hyundai aastaks 2023 tervelt 23 elektrilist mudelit ja sahistatakse, et tulekul on ka Ioniq 5 sportlikum N-versioon. Mida see endast kujutama hakkab ning kas viimane saab olema ka tehniliselt uudne, on praegu vara spekuleerida.

Esmapilgul jahmatab auto oma suurusega. Kui üksikult ei saa mõõtmetest arugi, siis väikeautode kõrval on tegu lausa hiiglasega. Kaugelt vaadates leiab Ioniq 5 kujustuses sarnaseid jooni Volkswagen Golfiga, kuid päriselus on tegu hoopis teist mõõtu masinaga, pigem võiks otsida sarnasust mõne ammu tootmisest kadunud uhke luukpäraga. Tõenäoliselt on see taotluslik.

Mahukas on auto ka sisemuselt. Eesmine käetugi ja selle all asuv laegas liiguvad 14 cm ulatuses edasi-tagasi nagu parimatel prantsuse mahtuniversaalidel ning lisab sellega veelgi funktsionaalsust. Lisaks tagaosas paiknevale pakiruumile võib eest leida olenevalt veoskeemist 27- või 54-liitrise laeka.

Niigi suure sõitjateruumi muudab veelgi mugavamaks ja praktilisemaks kardaanitunneli puudumine. Ühes olulises asjas jääb Ioniq siiski oma peamistele konkurentidele alla ja see on vaid 16 cm kliirens, mistõttu rääkida sellest kui linnamaasturist on küsitav. Ka nelikveolisena on tegu siiski vaid luukpäraga, millega asfaldilt maha keerates tuleb ettevaatlik olla.