Üks küsimus: kas koroonatest võib anda positiivse vastuse gripiviiruse puhul?

Synlabi labor Foto: Taavi Sepp

Eestis on sel aastal diagnoositud rekordiliselt vähe ehk vaid 9 gripiviirusega nakatumise juhtu, mis on olematu näitaja võrreldes ligi 90 000 koroonaviiruse positiivse testiga. Kuna mõlemad on RNA-viirused ja mõlemaid testitakse PCR-meetodiga ninaneelust võetud proovi põhjal, siis uurisime teste analüüsiva Saksa ettevõtte Synlabi Eesti harult, kas on võimalik ka see, et gripijuhtumeid on tegelikult loetud koroonaga nakatumiste sekka.