300 vaktsineerimisele minejat saavad riigilt tasuta kiirtesti

Üleeile õhtul sai vastavasisulise üleskutsega SMSi 75 000 Tallinna inimest. Raviarvete alusel eeldati, et need sõnumid jõudsid inimestele, kes ei ole veel vaktsineeritud. Sõnumis kutsuti inimesi üles vaktsineerima end tänavatoidufestivali raames:

„Seda, et kui teed vaktsiini, siis saad üritusele sissepääsemiseks vajaliku kiirtesti tasuta teha, me alles katsetame. Eesmärk on teha vaktsineerimine atraktiivsemaks. Terviseamet on selleks praegu eraldanud piloodi raames 300 kiirtesti, neist 30 läksid kasutusse ühe varasema ürituse raames," rääkis töörühma esindaja Gea Otsa.