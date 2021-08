Teise punkti osas on selgunud, et 9. juunil oli RKASi IT-osakond sulgenud vana nimeserveri teenuse ning uue peale teavituste süsteem enam tööle olnud hakanud, kuna keegi lihtsalt ei teadnud, et see süsteem seda serverit kasutab.

RKAS leiab, et serveri hooldustööde osas oli tegu inimliku eksitusega. „Serveri vahetusega seotud töid on tehtud praeguse teadmise kohaselt parimaid praktikaid järgides," lisas Aet Purk.

„9. juunil suleti lõplikult vana nimeserveri teenus, millele eelnes ajavahemikul 21. aprillist 9. juunini monitooring, et tuvastada kõik võimalikud rakendused, mis antud seadmega olid seotud. Serveri sulgemisel tehti koostööd Telia süsteemiadministraatoriga. Jälgimise käigus vana nimeserveri poole tehtud pöördumisi ei tuvastatud. Kuna monitooring tulemusi ei andnud ja RKASis on kasutusel ka uus nimeserver, siis jäi tuvastamata, et osa hooneautomaatika teavitustest on seotud suletava serveriga. 29. juunil saatsime Microsoftile päringu, miks rakendatud meetmed ei võimaldanud tuvastada nimeserverile tehtavaid pöördumisi. Microsofti esindajad ei osanud koheselt küsimusele vastata ja palusid saata meie volitatud partneril ehk Telial ametliku teenuspalve kasutajatoele, mis tehti 6. juulil. 20. juulil andis Microsoft vastuse, millest selgub, et monitooringu funktsionaalsus toimib Windows Server 2012 R2 või uuematel versioonidel, kuid kahjuks mitte RKASi nimeserveris kasutatud versioonil Windows Server 2012. Teavituste serveri töö taastati 28. juunil peale probleemi tuvastamist ja selguse saamist ning seadistati õige nimeserver teavituste edastamise serverile. Oleme läbi viinud täiendava kontrolli ja tuvastanud, et perioodil 09. juunist 21. juunini ei esinenud seadmete töös häireid kuni kõnealuse intsidendini."