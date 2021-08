Pojale puidust kardi ehitamine viis elektrilise võistluskardini

Ahto Nukki töötab igapäevatööna IT-valdkonnas ning tal on üks suur kiiks: talle meeldib ise nokitseda. Olgu selleks koodijupid, puu- ja metallitöö või elektriseadmed, peaasi, et ise teha saaks!

Kogu tehnika jõudis lõpuks kuuendale versioonile, mis on ehitatud uuele, Energy KZ šassiile. Võimas ajam, aastaid täiustatud akupakid, uuendatud kontroller, jahutuselemendid, vesijahutus, Ahto kirjutatud programmijupikesed eri parameetrite logimiseks ja analüüsimiseks… See on kaua tehtud kaunikene, mille 133 kg massi liigutab tervelt 60 kW!

Lihtsast puukardist veerema läinud lumepall on nüüdseks võistlustules karastunud tõsine tööriist. Enamusel võistlustest sõidab see temperatuuri ja akude kestvuse nimel 60% võimsuse juures, kuid roolil on lüliti ka 100% jaoks. Teisel pool on kangike ajamile “vurtsu laskmiseks” ehk vesijahutuse pihustamiseks. Esimese intervjuu aegu oli Ahto parasjagu leiutamas ka CO² pihustavat jahutust.

Ajaloost rääkimine on üks asi, kuid selleks, et aru saada, kui kiire on Ahto elektrikart versioon kuus-koma-keegi-ei-mäleta-enam, tuleb ka testpäeval osaleda! Sain esialgu pisut kõrvalt vaadata ning siis ka ise kiivri pähe ja sõidukindad kätte tõmmata ja seda omal nahal kogeda.

Füüsiliselt väsitav, lihtsalt jõhker

Erinevate kogenud rajasõitjatega suheldes kuuleb ikka, kuidas pikalt rada nühkides keha väsib ja enam ei jaksa – käed lähevad rooli kinni hoidmisest krampi, tagumik istumisest kangeks, kael valusaks… Olen tavaliselt selle peale muhelenud ja vastanud midagi stiilis “vat kui hea, et ma veel vanaks pole jäänud.” No ei ole ükski rajakogemus kuidagi väsitav olnud, alati tahaks veel! Kuid Ahto kart õpetas mulle, et vanadus on ka mulle lajatanud…

Lähemalt näeb siin 360-kraadi videos, mis on lõikamata ja sisaldab ka pisut omavahelist jutuajamist. Hiirega saab vabalt ekraanil tirida ja vaadet muuta, kõik sõiduandmed on Ahto ekraanile kuvanud:

Väsitav ei ole mitte kiirendus, mis on hetke konfiguratsioonis väga austusväärne 3,2 sekundit sajani (teise ülekandega on rekord 2,6 sekundit!), vaid kurvikiirused. Sirgjooneline kiirendus kaotab väga kiirelt oma võlu, sõiduhuvilised elavad ikka kurvide nimel… ja kurve see masin armastab. Piloodi keha saab seejuures loomulikult täie raha eest vatti.

Esiteks saab väga hästi aru, kui ebatasane raja asfalt on. Autos pole seda tundagi, kuid kart raputab põhjalikult läbi ning vahepeal on nägemisväli nii hüplev, et sõidad vaid lihasmälu toel (ja häguseid musti ja rohelisi värvikogusid eristades). Kurvides surun keha jalgadega tooli ja otsin roolilt lisatuge, sest pidamine ning kurvikiirused tahaksid mu lihakeha raja kõrvale välja lennutada.

