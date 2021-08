EKRE tagasilöök: eksperdid põrmustasid erakonna soovi kasutada e-hääletamisel veebikaamerat

Cybernetica koostatud analüüs leiab kokkuvõtvalt, et näotuvastuse lisamine valimistele on tehtav, kuid privaatsusriive ja tehnoloogilise keerukuse tõusuga kaasnevad riskid, mis ei pruugi kaaluda üles sellest saadavat kasu.

Analüüs jõuab põhiliste järeldusteni, et näotuvastus oleks tehniliselt keerukas ja nõuaks väga suuri tehnilisi muudatusi. Selle lisamine tõstaks e-hääletamise tõrkeohtu ja märkimisväärselt suureneks süsteemi jõudlusvajadus. Seejuures on võimatu viia veaprotsent nulli.

"Eesti i-hääletamise tipp-perioodidel toimub paralleelselt umbes paarsada seanssi, nende kõigi reaalajas töötlemine nõuab märkimisväärset taristut," leiab Cybernetica. "Sadade tuhandete Eesti inimeste kodudest pikema videovoo nõudmine riivab aga oluliselt nende privaatsust – väga raske on tagada, et kogu protsessi videopilti ei jää delikaatsed andmed – sh hääle väärtus ja PIN-koodid."

RIA leiab ettevõtte analüüsi kommenteerides, et näotuvastuse kasutamine e-hääletamisel vajab pikaajalisemat testimist.

Näotuvastuse lisamine tulevikus eeldaks RIA hinnangul, et nii seadusandlikul tasandil kui ka ühiskonnas laiemalt on läbi arutatud privaatsusriive küsimus – kui kaamera võtab üles kodused tingimused – ja aktsepteeritav veamäär. Lisaks ligipääsetavuse küsimus – kui inimesel ei ole piisavalt head internetiühendust või kaamerat, et osaleda demokraatlikus protsessis.