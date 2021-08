Eesti keelas Peipsil ahvenapüügi - Vene poolel käib püük rõõmsalt edasi

Venemaa aastane lubatud ahvena saak neil järvedel on 2021. aastal 615 tonni. Naaberriigi esitatud aruannete kohaselt oli 31. juuli seisuga Venemaa poole ahvena lubatud aastasaagist ammendunud aga kõigest 21,9%.

Forte uuris maaeluministeeriumist, kuidas käib vastastikune kontroll, et kõik püügid ikka korralikult kirja saaksid ja kas tehakse ka vastastikku füüsilisi kontrollkäike.

Selgub, et suhtlus käib paberite tasandil - kahe riigi vahel on lepitud kokku vaid püügiandmete vahetamises. Muid kontrollmehhanisme ei ole, kuna teise riigi territooriumil ei ole õigust kontrolle teostada.

Küll aga on teostatud varasematel aastatel aeg-ajalt kahe riigi inspektorite ühiseid inspekteerimisi, COVID-19 ajal on needki peatunud.

Kahe riigi kalateadlased teevad ka koostööd, näiteks vahetavad infot kontrollpüükide kohta. Suurem koostöö teadlaste vahel toimub sügisel enne Eesti-Vene Peipsi kalanduskomisjoni, et kujundada ühine arvamus kalavarude osas ja võrrelda kogutud teavet.

Ministeeriumi kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo juht Epp Meremaa ütles, et Eesti ja Venemaa vahetavad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve osas püügiandmete infot igakuiselt. Need andmed on leitavad siin.