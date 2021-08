Koroonaviiruse vastaseid antikehasid on tänaseks 60 protsendil eestlastest

Koroonaviiruse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineerituid on tänaseks kokku 710 288, nendest 613 222 on saanud mõlemad doosid.

See tähendab, et tänase kuupäeva seisuga on kahe doosiga hõlmatus 46,14% kogu rahvastikust ning 55,73% täiskasvanutest.