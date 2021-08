Vastutamatus riigiaparaadis jätkub: prokuratuur ei alusta suure vaktsiinihävingu uurimiseks kriminaalmenetlust

Juhtumit arutas täna ka riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles sellel, et on tagasiastumist küll kaalunud, ent jõudnud järeldusele, et seda hetkel ei tee. "Eriti arvestades et Covidi kriis vajab veel lahendamist, vaktsineerimine jne," sõnas ta.