Meie organismi viirustest vabastava immuunsüsteemi moodustab peamiselt jõupaar, mille liikmed on antikehad ja T-rakud. Antikehad kinnituvad viiruse osakeste pinnale ja tähistavad selle hävitamiseks. T-rakud suudavad tuvastada, millised meie enda rakud on viirus kaaperdanud, ja need hävitada.