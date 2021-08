Koroonaosakond Petah Tikva haiglas Reuters/Scanpix

Iisrael oli maailma esimene riik, kel õnnestus tänu headele tehingute tootjatega täielikult vaktsineerida enamiku oma rahvast koroonaviiruse vastu. Täna on see riik maailma ühe suurema igapäevase nakatumisnäitajaga ning paraku on ka haiglavoodis olijaist pooled vaktsineeritud.