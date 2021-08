Irja Lutsar: vaktsiinid hoiavad ära raske haiguse, ent ei hävita viiruse ringlust

„Ma olen seda algusest peale rääkinud, aga ehk ei jää muus infomüras kõlama. Seetõttu ongi väga oluline saada vaktsineeritud ennekõike need, kes raskest haigusest ohustatud on," kirjutas Irja Lutsar täna hommikul ühismeedias.

Lutsar rõhutas, et enamus raskeid infektsioone on kogu maailmas - ka Iisraelis ja Eestis- vaktsineerimata inimeste hulgas.

Tema sõnu kinnitab terviseameti verivärsked andmed viimase ööpäeva kohta. Selgub, et ööpäevaga lisandunud 211 nakatunust 84,2% olid vaktsineerimata ja 15,8% lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Haiglaravi vajavatest patsientidest on samuti 80,6% on vaktsineerimata. Sarnased näitajad korduvad päevast-päeva juba mitu nädalat järjest.