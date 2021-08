Terviseamet lülitas põrandakütte välja

„Külmalao välisseina juures asunud põrandaküte on nüüdseks välja lülitatud," ütles täna õhtul Fortele tervisameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

Tehnilise järelevalve amet oli oma uurimistöö raames tuvastanud, et eeldatavalt töötas vesi-põrandaküte külmaladudes nr 112 ja 113 ka ajavahemikul 21.- 26. juunini, mil ruumid üle soojenesid. Hilisem kontroll näitas, et põrandakütte kontuuril oli põrandate temperatuur vahemikus +16°C kuni +18°C, ruumides pidi õhutemperatuur olema aga vahemikus 6-8 kraadi. Samas ei suutnud kontrollijad tuvastada ega leida, kus võiksid paikneda selle põrandakütte temperatuuriandurid. Kindlaks tehti ka see, et see põrandaküte ei olnud üldse kuidagi reguleeritav.

Imre Kaasi sõnul on tagantjärele terviseametile selgitatud, et põrandakütte eesmärk oli ära hoida talvisel ajal külma tungimine läbi välisseina ja põranda, et vältida ravimite ja vaktsiinide jäätumist.