Pikenda kohe: oluline hinnatõus veebimaailmas - .com domeeni tasud hakkavad kerkima

Nimelt on .COM tippdomeeni registrit haldav Verisign, internetiressursside autoriteet ICANN ja Ameerika Ühendriikide valitsus leppinud kolmepoolselt kokku, et .COM domeeni hind tõuseb käesoleval aastal 7% võrra ning võib sama palju tõusta ka 2022. ja järgneval 2023. aastal, , kirjutab domeenihaldaja zone.ee oma blogis.