Teadlased on nõutud: teiste inimeste antikehad ei aita nakatunute koroonahaigust pidurdada

USA riikliku südame-, kopsu- ja vereinstituudi (NHLBI) rahastatud uuringu tulemusest selgub, et haigestumise järel nn ellujäänute plasmat (Convalescent Plasma in Outpatients – C3PO) saanud patsientide haiguse kulg ei erinenud märkimisväärselt teiste patsiente omast, kirjutas Medical Xpress .

"Me lootsime, et taastava plasma kasutamine vähendab selles rühmas haiguse progresseerumist vähemalt 10%, kuid selle asemel oli meie täheldatud vähenemine alla 2%," ütles Pittsburghi ülikooli erakorralise meditsiini professor ja antud projekti peauurija Clifton Callaway. "See oli meie jaoks üllatav. Arstidena soovisime, et see aitaks raskete haigestumiste vähendamisele palju kaasa, kuid see ei õnnestunud."