FOTOD | Karbist välja: Samsungi tuliuus kokkuvolditav telefon Galaxy Z Flip3 5G

Flip-seeria peamiseks ideeks on niisiis see, mida Motorola ja Nokia tegid juba kaks aastakümmet tagasi - seadme saab poole väiksemaks kokku klappida. Muutunud on lihtsalt see, et kui vanasti oli esikülg jagatud füüsiliste nuppudega klaviatuuri ja ekraani vahel võrdselt pooleks, siis nüüd ulatub ekraan otsast-otsani ja äärest-ääreni ja selleks tulebki see muuta väänduvaks.

Esimene asi, mida karbist telefoni välja võttes teen, on sõrmega üle ekraani keskosa libistamine - kas kokkumurdmise koht on tunda. Aus vastus on jah - vagu on nii tunda kui veidi ka näha. Tööd selles osas on - tahaks täiesti märkamatut üleminekut.

Teine asi, mis kohe silma torkab, on ekraani ümbritsev umbes millimeetri kõrgune rant - see peab kaitsma ekraani seadme kokkuvoltimisel, eriti siis, kui sinna midagi vahele peaks jääma. See muudab aga igas servas mõne millimeetri jagu puuteekraani kasutamatuks. Taas midagi, mida edasi arendada.

Edasi juba seadme põhifunktsionaalsuse juurde: kokkupanek. Peab tunnistama, et mina oma 24-tunnise testimise vältel seda ühe käe sõrmedega veel tegema ei õppinud. Veidi kange on seade nii kinni- kui lahtiklappimisel ja nii tuleb ikka kahte kätt kasutada. Kokkupandult näeb seade väga kaasaegne, lahe. praktiline ja massist eristuv välja. Eriti kui miniekraanil Always On Display pidevalt sisselülitatuks määrata.

Väga hea edasiarendus on aga see, et väike väline kaaneekraan on muutunud (neli korda) suuremaks ja funktsionaalsemaks. Sellel saab panna pidevalt kuvama kellaaja, äppide teavitused süütavad põlema punaka tulukese, topeltvajutuse järel saab vaadata ilma ja käivitada näiteks helisalvesti. Topeltvajutus toitenupul avab aga šelfi-kaamera ilma, et mobiili peaks üldse avama - selle pilti kuvatakse just sellel välimisel ekraanil.