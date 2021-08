Uurimiskomisjoni jahmatav avastus: lisaks terviseametile olid juunis rivist välja viidud ligi saja riigihoone häiresüsteemid

Avalikkusele on varasemast teada, et terviseameti külmladudes oli kaks teavitussüsteemi, mis pidid tuvastama temperatuurikõikumisi ja hälvetest ametnikke informeerima. Neist peamise toimimine oli RKASi vastutusel ja igaks juhuks oli töös ka terviseameti hangitud lisasüsteem. Neist kumbki ei töötanud aga jaanipäeva paiku korrektselt ja nii ei jõudnud hädavajalik info ruumide ülekuumenemise kohta ajavahemikul 21.–26. juuni mitte kellegini.

Tänaseks on selgunud ka juhtunu täpsed põhjused. Ning ka see, et probleem oli märksa mastaapsem kui pelgalt terviseameti külmaruumid, milles, muide, oli aruande kohaselt terviseameti juhtide suureks üllatuseks keset kuuma suve sisse lülitatud põrandaküte (seega üks süsteem küttis ja teine pidi jahutama nii selle kui ka päikese toodetavat kuumust).

Kindlaks on tehtud, et mõlemad teavitussüsteemid olid registreerinud korrektselt temperatuuri tõusmise üle lubatud normi. Sellega on kõik hästi.

Aga RKAS-i süsteemi teade ei jõudnud mitte kuidagi adressaadini. Tegelikult ei saanudki jõuda.