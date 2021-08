Garaažist välja: uus C-klassi Mercedes

Kõige muljetavaldavam selle uhke masina juures on auto salongis vastu vaatav - disain (sh led-valgustuse ribad ustel ja mujal) ja detailide lahendused. Alates üüratult suurest ja kergelt juhi poole pööratud (11,2 tolli) LCD-ekraaniga keskkonsoolist ja lennukiturbiine meenutavate ventilatsiooniavade väljanägemisest ning lõpetades sellega, kuidas istmete reguleerimiseks on istme kujutisega juhthoovad tekitatud uste külge.

Ülimugav on automaatkäigukasti juhtimine, mille kasutamiseks ei pea käsi roolilt võtma ja kuskilt istmete vahelt kangi otsima - Mercedes on käikude juhthoovaks muutnud selle, mida tavaliselt kasutatakse autodel kojameeste juhtimiseks (kojamehe kang on omakorda ühendatud nüüd suunatulede hoovaga).

Autol on uus MBUX-liides (Mercedes-Benz User Experience), mida esmakordselt esitleti S-klassi mudeliuuendusel. Helisüsteem on Burmesterilt. Teed valgustavad Multibeam LED esituled või Digital light valgustehnoloogia - süsteem, mis peegeldab valgust tänu 1,3 miljonile mikropeeglile.

Pöörderaadius on sellel 4,75 meetrit pikal autol vähenenud 10,64 meetrini (ehk vähenenud eelkäijaga võrreldes 43 sentimeetrit), mis on vähem kui näiteks hiljuti ilmavalgust näinud palju lühemalt (4,57 m) masinal Renault Arkana (11,2 meetrit), samas suurem kui Škodia Enyaq iV elektriautol (9,3 meetrit). Esimest korda on Mercedes pannud nüüd pöörama ka C-klassi tagumised rattad, tagarataste pööramisnurk on 2,5 kraadi.