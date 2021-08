Valus, ent hädavajalik otsus: Mondo kustutab oma kontolt Afganistani teemalised postitused

„Otsustasime täna, et kustutame Mondo facebooki kanalilt viimase kahe aasta Afganistani teemalised postitused. Jõuame seda loodetavasti teha tänase päeva jooksul," rääkis Fortele organisatsiooni esindaja Ave-Marleen Rei.

Ta märkis, et kahtlemata ei ole see hetkel kõige prioriteetsem tegevus. „Meie esmane eesmärk on, et Mondo tegevustega seotud inimesed saaksid Afganistanist lahkuda. Kui see õnnestub, et kujuta sotsiaalmeedia neile otsest ohtu," ütles Rei.

Ajakiri Wired kirjutas täna, et afgaanid on asunud massiliselt kustutama enda kohta veebis leiduvat informatsiooni, et see ei langeks riigis võimu võtnud terroriorganisatsiooni Taliban kätte.

Maailma suurim sotsiaalmeediakeskkond Facebook teatas aga, et blokeerib Talibani ja kõik seda organisatsiooni toetavad kontod.

Arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva Eesti organisatsiooni MTÜ Mondo poole on pöördunud tänaseks 16 varjupaika soovivat afgaani. Hetkel suhtleb Eesti välisministeerium Afganistani erilende korraldavate Euroopa Liidu liikmesriikidega, et Eesti elamisluba omavad isikud evakuatsioonilendudele pääseksid.

„Need inimesed on kümme aastat töötanud Afganistanis Eesti rahastatud organisatsioonide heaks ja see ei käi kokku Talibani temaatikaga," on selgitanud MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajasaar.

Kohalikud koostööorganisatsioonid on seisnud naiste ja laste õiguste eest, mis on Kuusik-Rajasaare sõnul Talibani jaoks vastuvõetamatu ja tabuteema. MTÜ Mondo kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei lisab, et eriti tugeva Talibani löögi alla satuvad selliste teemadega tegelevad mehed ehk praegusel juhul nende koostööorganisatsioonide juhid.