Elisa tõi turule uuel tasemel teleteenuse – see töötab nüüd kõigis internetivõrkudes ja kõigil ekraanidel

Uuenenud teenus on tarbitav nii mobiilides, arvutite veebilehitsejates ja nii vanemates kui uuemates telerites. Kui uuemates Android TV platvormi kasutatavates telerites (esialgu Sony, Philips, TCL) on Elisa Elamus kasutatav nüüd ka lihtsalt äpina, siis mis iganes HDMI-sisendit omavas teleris on teenuse kasutamiseks kasutusele võetud täiesti uus Elisa Elamuse digiboks.

See hübriid-digiboks ongi seatud töötama mis iganes teenusepakkuja internetivõrguga - olgu siis kaabli teel või üle õhu. See tähendab, et teenuse saab digiboksi abil teleris vaatamiseks kaasa võtta mis iganes kohta Euroopa Liidus.

Ka see boks kasutab Androidi operatsioonisüsteemi ja võimaldab laadida alla Android Play poest erinevaid rakendusi ja mänge teleriekraanil kasutamiseks ning peidab endas ka Google Chromecasti, mille kaudu saab lihtsasti edastada meediat telefonist või sülearvutist telerisse. Ehk siis: see digiboks muudab nutiteleriks ka 15 aastat vana Sony teleka.

Lisaks tuleb kaasa ka täiesti uus vahetatavate esipaneelide, taustavalgustuse ja häälkäsklustega pult, mis toimib Bluetooth tehnoloogial ning võimaldab teenust juhtida isegi siis, kui parasjagu teleri ees ei istu.

Elisa juhatuse liige, erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu ütles tänasel esitlusel, et kui seni sai Elisa kaablipõhist teleteenust pakkuda vaid oma kuni 300 000 internetikliendile, siis nüüd saab ettevõte seda pakkuda kõigile kaabliklientidele sõltumata teenusepakkujast.

„See tähendab hüpet 600 000 kodule üle Eesti - võimalik kasv on kahekordne," sõnas Hiiepuu.

Täpselt sama uuendus puudutab nutiseadmeid - kui seni oli mobiilis teenuse kasutamiseks eelduseks Elisa Elamuse paketi omamine, siis nüüd on tegemis stand alone lahendusega ning kõik Eesti 900 000 nutiseadmete kasutajat saavad soovi korral teenust tarbida. Olgu siis kasvõi esialgu ainult äpiga ja hiljem digiboksi koju juurde võttes või nutiteleris äppi kasutama hakataes.