Facebook blokeeris Talibani

Facebooki teatel on ta kokku pannid spetsiaalse Afganistani ekspertide meeskonna, mille ainus ülesanne on jälgida, leida ja eemaldada grupiga seotud sisu. Nende inimeste emakeel on dari või puštu keel ja ning tunnevad kohalikku konteksti, kirjutab BBC.

"Taliban on USA seaduste alusel määratletud kui terroriorganisatsioon ja me oleme oma ohtliku organisatsiooni poliitika alusel keelanud tal meie teenused kasutada. See tähendab, et eemaldame Talibani või tema nimel tegutsevad kontod ning keelame tema kiitmise, toetamise ja esindamise, ütles Facebooki pressiesindaja.

Facebook märkis ka, et ei tee blokeerimisotsuseid selles osas, kui eri riikide valitsused tunnustavad Afganistani võime.

Levib info selle kohta, et Taliban on siiski kasutamas suhtlemiseks Facebookile kuuluvat sõnumivahetusprogrammi WhatsApp. Facebook kinnitas BBC -le, et neid kontosid otsitakse ja suletakse.

Pole veel teada, kuidas käituvad Talibani suhtes Twitter ja Google.

Välisvõimudega koostööd teinud Afganistani elanikud on viimastel päevadel asunud hoogsalt kustutama oma mitmete aastate kandeid ühismeedias, et need ei satuks Talibani liikmete silme ette.