Eestis valmiva ülipopulaarse BioBlocki ninasprei kliinilised uuringud on peatatud, lehmad pääsesid sundhukkamisest

Selle loodusliku preparaadi loomise juures on konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu teadusettevõte Icosagen, Harjumaal Saku vallas tegutsev tootja AS Chemi-Pharm, Tartumaa ternespiima toodete valmistaja OÜ Teadus ja Tegu, samas maakonnas Eesti maaülikooli katselaudana tegutsev Eerika Farm ning ka Tartu ülikool.

Kasutatakse viiruse antigeene täis süstitud lehmi

Millest seni on väga vähe räägitud, on selle looduspreparaadi toomine. Sprei ainsaks bioaktiivseks komponendiks on lehma ternespiim. Seda saadakse Eerika Farmi lautades, kus tiinetele lehmadele süstitakse koroonaviiruse antigeene, et nende organism hakkaks vahetult enne poegimist piima tootma koroonaviiruse vastaseid IgG/IgA antikehi. Teadlased ise nimetavad sellist protsessi hüperimmuniseerimiseks.

Kohe poegimise järel lüpstakse koroonaviiruse antikehadega varustatud piim välja. Selgub, et esialgne loomkatseprojekti loakomisjonilt saadud luba nõudis, et nii poeginud lehmad kui ka vastselt ilmavalgust näinud vasikad surmataks otsekohe.