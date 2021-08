Pagulane või Eestisse saabuv välisriigi spetsialist – mis neid siin ees ootab?

Work in Estonia egiidi all tegutsev Rahvusvaheline maja on esimeseks teejuhiks välisriigi spetsialistidele, kes asuvad Eestisse elama. „Inimesed leiavad kõik avalikud teenused ühest kohast, samuti aitame olmeliste küsimuste lahendamisega inglise keeles,” selgitas Ortega.

Inimesed, kes on saanud rahvusvahelise kaitse, jõuavad aga pagulasabini. „Kui sul on ikkagi kõrval keegi, kes tunneb siinset eluolu ja seadusi, siis väga paljud asjad võtavad vähem aega ja energiat,” rääkis Viltrop.

Kes tahab siia tulla?



Alates 1997. aastast on Eestis rahvusvahelist kaitset taotlenud veidi üle 1200 inimese ja alla poolele neist on see tagatud. See number on väike, aga ometi võime olla uhked, et ka sellele sihtgrupile on välja töötatud tugivõrgustik. Mida on siis pagulasena Eestisse asujal vaja? Esmalt muidugi end elanikuks registreerida. Kui inimesel ei ole Eestisse saabudes tööd, tuleb end töötuna arvele võtta. Neil on vaja end kirja panna keelekursustele ja leida lastele lasteaia- või koolikoht, perearst ja muu sarnane. „Nii hakkame koos liikuma,” selgitas Viltrop.

„Ränne, olgu see vabatahtlik või sundränne, mõjutab inimese vaimset tervist. Ka koduigatsus võib mõnikord nii palju haiget teha, et lõimumine kohapeal on raske. Püüame aidata neil inimestel sõpru ja saatusekaaslasi leida, et nad tunneksid, et neil on olemas kogukond,” selgitas Viltrop.

Sarnast, kuid siiski veidi erinevat tugivõrgustikku on tarvis ka neil Eestisse rändajatel, kelle professionaalne taust võimaldab neil kohe siin spetsialistina tööd saada. Ortega rääkis, et Work in Estonia on uuringutes välja selgitanud kaks profiili, kes Eestisse tulevad. Esimene, karjäärihai, saabub siia, sest Eestis on enda üles töötamine kiire ja võimalusi palju. Ta on enamasti noor ja ilma pereta, peaasjalikult IKT-vallas töötaja. Teine Eestisse saabuja on juba vanem ning kõrgema professionaalse tasemega, tal on pere ja ta soovib siia kauemaks jääda.