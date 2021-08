Mehhiko ettevõtja ja tehnoloogiakooli looja Rudy Laddaga: digitaliseerimine suurendab demokraatiat

Mis aga puudutab e-riiki, siis olukord on Mehhikos erakordselt halb. Asi on selles, et me oleme föderatsioon ning iga osariik on iseseisev. Palju sõltub poliitilistest erakondadest ja osariigist. Mehhiko põhjaosas, Ameerika Ühendriikide piiri lähedal, on kõik rohkem arenenud nii tööstuslikult kui mitmes muus mõttes. Lõunaosa, kus mina elan, on aga igas mõttes palju madalamalt arenenud.

Meil on 12-klassiline koolisüsteem – algkool 1.-6. klass, põhikool 7.-9. klass ja gümnaasium 10.-12. klass. Mehhikos on nii riigikoolid kui erakoolid. Koolide tegevust reguleerivad nii föderaalvalitsus kui ka osariigid, mis on omamoodi naljakas, sest föderaalvalitsus ütleb, et peate õpetama neid ja neid aineid ning 20% määral õppekavast on osariigil võimalus kaasa rääkida. Ka erakoolid peavad lähtuma nii föderaalvalitsuse kui osariigi nõuetest õppekavale ning ka nende arvamusele on jäetud mänguruumi. Haridus on Mehhikos tasuta, aga kui vanematel on natukegi rohkem raha, panevad nad oma lapsed pigem erakooli, sest erakool võrdub parema kvaliteediga. 12-klassilises süsteemis õpib Mehhikos hetkel umbes 18 miljonit õpilast – kolm miljonit erakoolides, ülejäänud riigikoolides. Teine suur probleem meie haridussüsteemiga on see, et haridustöötajate liit (hisp Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) on selle mitmes mõttes kaaperdanud. Tegemist on suurima tööliste ühiguga Ladina-Ameerikas. Kui nad on teiega ühes paadis, on teil rohkem hääleõigust. Nad on nii võimsad, sest nad on kõikjal. Nad suhtlevad vanematega, nad tunnevad lapsi. Nad on suur poliitiline jõud ning on võimelised mõjutama ka valimiste tulemusi. See on väga veider ja samas korrumpeerunud süsteem. Kõik presidendid, kes on soovinud haridusreformi teha, pole õpetajate liidu tõttu seda suutnud, sest nad on kõige vastu.