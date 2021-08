Kullapalavik merepõhjas: rikkuse allikas, aga ka oht keskkonnale

Pärast aasta­kümnetepikkust sisse­juhatust on tohutu suured roomikutel liikuvad imurid valmis sukelduma sügavustesse, et alustada tööd maailma esimestes mere­kaevandustes, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

See oli puhtalt teadusele pühendatud reis, mille tarbeks olid laevale ehitatud laborid, eemaldatud suurem osa kahureid ja tehtud igasuguseid muid töid. Laeval olnud teadlased kogusid reisi ajal andmeid õhu ja vee temperatuuri, hoovus­te ja merevee keemilise koostise variatsioonide kohta.

Nüüd, mil sellest reisist on peaaegu 150 aastat möödas, kogub „kullapalavik“ – kirg merepõhjaaluste varanduste järele – taas hoogu. Ihaldatakse neidsamu mugulaid, mida Challengeri teadlased mere­põhjast õngitsesid.

Nii Hiina ja Jaapani riiklikud ettevõtted kui ka Euroopa erafirmad valmistu­vad võidujooksuks merepõhja. Huvile viskab hagu alla tõsiasi, et ülemaailmne rohepööre tähendab plahvatuslikult kasvavat nõudlust metallide järele.

Aina rohkem on vaja vaske kaablite ja juhtmete jaoks, et elektrifitseerida keemiatööstust ja transpordisektorit ning loobuda fossiilsetest kütustest energiatootmises. Samuti kasvab nõudlus haruldaste muldmetallide järele, mida kasutatakse tuulegeneraatorite magnetites ja vesinikkütuselementides. Koobalt on jälle asendamatu liitiumioonakudes.