Lastehalvatuse vaktsiiniga läks valesti kõik, mis minna sai

Kogenud viroloogina oli Bernice E. Eddy harjunud, et laborikatsed ei anna alati niisuguseid tulemusi, nagu eeldatud. Ometi vajus teadlasel suu lahti, kui ta uuris 1954. aasta 30. augustil mikroskoobi all lähemalt üht proovi.

Mitu ahvi jäid õige pea pärast vaktsiini manustamist halvatuks. Juhtunu põhjuste selgitamiseks uuris Eddy vaktsineeritud ahvi selgroost võetud proovi elektronmikroskoobi all. Teadlane kangestus, kui nägi läätse alla klaasplaadile joonistumas kerjate osakeste kobaraid.

Esmapilgul paistsid kerad tihedasti kokkurullitud lõngakeradena, kuid Eddy teadis liigagi hästi, mis see oli: elus lastehalvatustõve viirus.

Teadlane raporteeris oma avastusest William Workmanile. Too juhatas vaktsiinide tootmist kontrollivat laborit Laboratory of Biologics Control, mis allus USA terviseametile.

Bernice Eddy ei kuulnud oma leiust enam kunagi midagi. Talle tehti selgeks, et tegemist võis olla üksikjuhtumiga, kuid hirmutavad kahtlused ei jätnud teda siiski maha.

„Katastroof on tulekul. Ma lihtsalt tean seda,“ mainis ta sõbrale.

Mõni nädal hiljem puhkeski suurim vaktsiiniskandaal Ameerika Ühendriikide ajaloos. Uurijate hinnangu kohaselt nakatus Cutteri labori vaktsiinist pärit elusviirusega umbes 120 000 last. 10 inimest suri ning tuhanded jäid suurel määral halvatuks. See tragöödia sai tuntuks kui õnnetus Cutteri laboratooriumis (the Cutter incident).