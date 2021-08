Esimesed poolteist aastat kuulis rahvas, et koroonaviirus on alistatud – kui see üldse eksisteeris. Siis suri president ja tema mantlipärija üritas inimesi teaduspõhisele rajale juhtida. Nüüd aga on riigis saabunud vist midagi vaikiva ajastu taolist.

Esimene koroonalaine kulges nii, et tollane president John Pombe Joseph Magufuli lasi lühikeseks ajaks piirangud kehtestada, siis aga valis retoorika, et rahvas on viirusest palvete abil võitu saanud.