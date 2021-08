Kas sinu nööbid saavad sellest testist läbi?

„Esiteks on muidugi oluline nende ehituskvaliteet ehk kui pikk on seadme enda eluiga. Kui näiteks maksta kõrvaklappide eest 500 eurot, siis võiks eeldada, et klapid püsivad aastaid korras,” räägib muusikaprodutsent ja DJ. „Kui aga võtame tavalised klapid, mis pole just päris stuudios töötamiseks mõeldud, siis nende eluiga on tunduvalt lühem just sellepärast, et juhtme keerdumisel ja väänamisel ei pea need kaua vastu,” tõdeb Maasikas ning lisab, et temal endal pole ükski taoliste klappide paar pidanud vastu kauem kui aasta või pool.