Pollard on Ühendkuningriigis asuva Oxfordi ülikooli laste nakkushaiguste ja immuunsuse valdkonna professor ja avaldas sellise mõtte teisipäeval toimunud parlamendikohtumisel.

"Selgelt on teada, et deltatüvi nakatab ka inimesi, kes on vaktsineeritud. See tähendab, et kes pole veel vaktsineeritud, kohtub ka mingis punktis koroonaviirusega," ütles ta. "Meil pole midagi, mille abil nakkuse ülekandumist takistada."