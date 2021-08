Terviseamet teatas vastuseks Forte päringule, et tänaseks on Eestis COVID-19 haigestunud kokku 1213 inimest pärast seda, kui nad on saanud täielikult vaktsineerituks.

Eestis on tänaseks kokku 585 918 inimest, kellel on vaktsineerimiskuur lõpule viidud, seega on neist uuesti haigestunud vaid 0,21 protsenti.