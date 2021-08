Uus Renault Arkana jõudis Eestisse – ja see tundub järjest mõistlikum igapäevamasin

Nagu varasemast teada, siis masina keskosa kõrgus maapinnast on linnamaasturlikult 20 cm. Auto ja põhjajoon on selgelt tõusev ning katusejoon kupeelikult langev. Eks nii disaini enda kui õhutakistuse vähenemise nimel, lisaks on tagumise osa põhjaga veel keerulisem kuskile kinni jääda.

Kõik tuled on masinal LED-valgustusega ning esituled on saanud Renault'le omase C-kuju. Auto tagatuled on signatuurkujuga ning ulatuvad ühe tervikuna üle kogu tagaluugi. Auto on 4,57 m pikk, 1,58 m kõrge ja teljevahega 2,720 m. Pöörderaadius on autol vaid 11,2 meetrit.

Olenevalt varustusest on Arkanal 4,2-, 7- või 10,2-tolline digitaalne näidikutepaneel. Keskmine ekraan on 7- või 9,3-tolline. Käigukangist eespool on nutitelefonide juhtmeta laadimise alus, elektrooniline seisupiduri lüliti ning kaks USB pistikut.

Sõiduabide nimekiri on pikk ning hõlmab sõitmist, turvalisust ja parkimist abistavaid funktsioone. Juhiabisüsteemide osas on kõik kaasaegne olemas: alates adaptiivsest püsikiirusehoidjast, sõidurajal hoidjast ja liiklusmärkide tuvastamisest kuni maantee- ja liiklusabini koos ummikuhoiatussüsteemiga, jalakäijate hoiatuse lahendusega ning käed-vabad parkimissüsteemiga. Keskne multimeediadisplei on 9,3-tollise diagonaaliga. Renault Easy Link multimeediumisüsteem on saadaval kolmes valikus, mis kõik ühilduvad Android Auto ja Apple CarPlay'ga.

Arkana eelmine mudel nägi ilmavalgust juba aastal 2018 Venemaal ja seda asuti ka tootma Moskvas sealse turu jaoks. Nüüd on otsustatud CUV kogu Euroopas, Koreas, Austraalias ja Jaapanis kättesaadavaks teha, kuid see on tegelikult täiesti uus auto, mis põhineb uuel CMF-B platvormil ja tootma hakati seda Samsungi kodumaal Lõuna-Koreas. Venemaa ja Korea Arkana vahel olevat Renault kinnitusel ühist vaid 5 %.

Auto on müügil vaid hübriid-bensiinimootoriga. Pistikhübriid-versioone sellest masinast tooma ei hakata. 1,3-liitrisel bensiinimootoril on hobujõude 140. Elektrimootorit toidab 12-voldine aku, mis on peidetud kõrvalistuja istme alla.