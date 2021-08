INTERVJUU | Eesti e-riigi esindaja Ukrainas Mari Pedak: kuidas luua digiühiskonda sõjast haaratud riigis

Ma olen viimased neli aastat olnud rohkem siin kui Eestis. Kui oled Kiievis, siis võid ära unustada, et riik on sõjas. Samas tunnetame, et Ukraina idapoolses piirkonnas on oluliselt raskem teenuseid arendada. Teeninduskeskused on ka sinnapoole rajatud ja kes on soovinud, on saanud ka meie infosüsteemi Vulyki, et selle abil teenuseid osutada ja saada juurdepääsu riigi andmebaasidele. See on olnud meie väike panus nende aitamiseks.