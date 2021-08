VIDEO ja FOTOD: Samsung esitles uuendatud kokku- ja lahtiklapitavaid mobiile, hinnad avalikud

Seadmete hinnad on korralikud, aga eelkäijatest tagasihoidlikumad: Fold 3 eest tuleb sõltuvalt mälu mahust välja käia 1800 või 1900 eurot, Flip 3 hinnaks on 1050 või 1100 eurot.

Neist esimene – Fold 3 – on niisiis lahtiklapitav ja Flip 3 kokkupandav. Fold 3 on kokku volditult mõõtmetega 67.1 x 158.2 x 16.0 mm ning lahtivolditult 128.1 x 158.2 x 6.4 mm. Flip 3 mõõtmed on kokku volditult 72.2 x 86.4 x 17.1 mm ja lahti voldtult 72.2 x 166.0 x 6.9 mm - ehk siis kokku pandult on ta umbes pool telefoni tavamõõtmetest ning ekraan painutatakse selle kaante sees kokku.

Uuendusena on mõlemad telefonid nüüd IPX8 veekindlad - eelmised seda ei olnud. X- selles koodis tähendab, et telefonidele ei ole antud tolmukindlust. Mõlemad seadmed on kaetud uusima Gorilla Glass Victus kaitseklaasiga.

Seadmete raamid on valmistatud tugevdatud alumiiniumist. Telefonide sisemisel volditaval ekraanil on uus kate, mis on Samsungi kinnitusel 80% vastupidavam kui eelmistel mudelitel. Telefonide vastupidavuse testimiseks on mõlemad mudelid läbinud katsed, kus telefoni volditakse lahti ja kokku 200 000 korda.

Samsung Galaxy Z Fold3 on avatud olekus 7,6-tollise Infinity Flex sisemise 2208x1768 resolutsiooniga ekraaniga nutitelefon, mida on võimalik sarnaselt raamatule lahti ja kokku voltida ja avamisel saab kasutada väiksema tahvelarvutiga võrreldavat ekraani.

Telefoni ekraani alla on peidetud uuenduslik esikaamera, mis jääb ekraanipikslite alla ning on seadme kasutamise ajal seetõttu märkimisväärselt vähem nähtav. Samuti on seadme välimisel ekraanil 10 MP esikaamera. Lisaks on ekraan 120 Hz värskendussagedusega ja võrreldes eelmise mudeliga 29% eredam.