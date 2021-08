Täna õhtul otse: Samsung esitleb tuliuusi kokku- ja lahtiklapitavaid mobiile

Ka sel korral ei ole Samsungil õnnestunud esitletavaid tooteid saladuses hoida ning kogu huviliste maailm teab, et nendeks on kokkuklapitav telefon Galaxy Z Flip 3 ja lahtivoldittav telefon Galaxy Z Fold 3. Seadmed on saanud eelkäijatega võrreldes kindlasti mitmeid täiustusi - on need muutunud näiteks veekindlaks? - sellest kõigest lähemalt kell viis siinsamas artiklis ja otseülekandes: