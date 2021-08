Reidi tee ehitusega seotud ummik Pirita teel 12. augustil Foto: Madis Veltman

Bolt, Citybee, Uber, Yandex, Elmo, Autolevi – kõik need sõidujagamisteenused armastavad retoorikas rõhuda sellele, et nende tegevuse eesmärgiks on võtta inimestelt vajadus omada enda autot, säästa seeläbi keskkonda ja leevendada liikluskoormust. Paraku näitab reaalne statistika, et Tallinnas ja Harjumaal on autode hulk aasta-aastalt hoopis tõusvas joones kasvanud.