USA robottsensuuri pealetung jätkub: Google peab Eesti Rahva Muusemi muinasjutunäitust pornoks

Alles eelmisel nädalal teatas üks Eesti turundusettevõte, et Facebook on omandanud kogu tema aastate jooksul kogutud ja avaldatud info ning blokeerinud konto.

„Selgus, et näitusel olevatest seentest tehtud pildid on seksuaalse sisuga ja mõeldud ainult täiskasvanutele vaatamiseks ning selline vulgaarsus pole kohe kuidagi lubatud," tõdes Alar Karis.

Selgub, et nii nagu polnud võimalik kellelegi vastu vaielda Eesti ettevõtjal, polnud see võimalik ka ERMil. Kui robot on otsustanud, siis nii on ja jääb – seen on liiga seksikas.