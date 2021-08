Keskkonnaamet manitseb: vähke ei tohi ühest veekogust teise asustada

Signaalvähk Aimar Rakko

Keskkonnaamet tuletab vähipüügihooajal meelde, et vähke ühest veekogust teise asustada ei tohi. See on vajalik, et vältida vähi võõrliikide levikut ja haiguste edasi kandumist, mis võivad ohtu seada kodumaise liigi - jõevähi.