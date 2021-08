Miks alla 18-aastased ei pea üritustel oma nakkusohutust tõendama?

See tähendab, et kui kokku saab siseruumides üle 50 või väljas üle 100 inimese, tuleb osalejal esitada tõend, et ta on COVID-19 vastu vaktsineeritud (kehtib aasta) või läbi põdenud (kehtib kuus kuud).

Kõlbab ka negatiivne koroonatest – kuni 48 tunni vanune antigeeni kiirtest või kuni 72 tunni vanune PCR-test.

Huvitaval kombel ei pea oma "ohutust" tõestama kuni 18-aastased.

Millest selline "soodustus", kuigi ka alaealised nakatuvad SARS-CoV-2-ga ja levitavad seda edasi? Viiruse ohtliku deltatüve levides on saanud lugeda üha rohkem sellestki, et haigestunud noorte hulk kasvab.

Forte päris sellise erikohtlemise kohta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist.

MKM-i avalike suhete osakonna esindaja vastas: "Tegemist ei ole niivõrd erikohtlemisega, kuivõrd tõendi küsimine sõltub ka sellest, kui kaua ja kui kättesaadav on COVID-19-vaktsineerimine mingile vanuserühmale olnud.

Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle."

Terviseameti andmetel on vanusegrupi 12–15 hõlmatus 30,37% ehk 17 276 last on saanud vähemalt ühe COVID-19-vaktsiini doosi. Lõpetatud on vaktsineerimine 6,59%-l juhtudest.

Vanusegrupi 16–17 hõlmatus on 46,48% ehk 11 612 noort on saanud vähemalt ühe doosi; lõpetatud vaktsineerimisega on 25,63% ehk iga neljas.

MKM-i andmetel on 12–17 aastastest täiskaitse saanud (ja omavad seega digitõendit) 12,4%. Seega seni tõesti pigem vähesed.

Kuni 18-aastased saavad osaleda ilma osavõtja-arvu piiranguta ka noorsootöös ja huvihariduses, täiendkoolituses ja -õppes, lisaks niisama sportida ja treenida.