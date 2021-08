„Seda kasutatakse keemiarelvades!“ Ekspert selgitab, kui tappev on Õismäe korteris varjul olnud aine karfentanüül

Forte uuris Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) peaksperdilt Peep Rausbergilt, mis ainega on täpsemalt tegu.

Eksperdi sõnul on karfentanüül sünteetiline opiaat. Ühtlasi fentanüüli derivaadiga, kuid selle toime on kuni sada korda tugevam kui fentanüülil.

„Kui fentanüüli surmavaks koguseks inimesele on hinnatud ligikaudu 2 mg, siis karfentanüüli puhul jääb see kogus mõnekümne mikrogrammi suurusjärku. Seega siis piisaks ühest grammist karfentanüülist põhimõtteliselt umbes 50 000 inimese tapmiseks," tõdes Peep Rausberg ja märkis, et vastumürgiks fentanüülidele on naloksoon.

Aine keemiline valem on C 24 H 30 N 2 O 3 .