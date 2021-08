Enamik energiavalla süsinikuheitmetest pärineb üllatavalt vähestest elektrijaamadest

Nõnda selgub teadusajakirjas Environmental Research Letters avaldatud uurimusest , mille autorid on USAs Boulderis asuva Colorado ülikooli teadurid.

Kümnest kõige hullemast saastajast kuus on Ida-Aasias, kaks Indias ja kaks Euroopas. Kui nende käigushoidjad suudaksid süsinikuheitmete hulga vähendada võrreldavaks maailma keskmisega, piseneks kogu valdkonna roheline jalajälg veerandi võrra. Maagaasile kolides 30%.

Enim süsinikuheitmeid atmosfääri paiskavatel jaamadel on mõndagi ühist: need kasutavad energia tootmiseks kivisütt, asuvad peamiselt arenenud riikides ja töötavad toodetud energia hulka arvesse võttes ebatõhusalt (28–76% rohkem süsinikuheitmeid kui teistel jaamadel samas riigis).

Uuringu autorid soovitavad rohelisema tuleviku loomiseks esimese sammuna hakata energiat tootma maagaasist. Taastuvallikad on muidugi palju etemad, aga kõik riigid pole valmis/nõus neid juba kasutama.

Energiatööstuse süsinikuheitmete hulk on kasvanud Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) info järgi kahe viimase aastakümne jooksul 53% võrra.

Esikoha haarab Poolas Bełchatów’i linnas asuv jaam Elektrownia Bełchatów. See on suurim kivisütt kasutav jaam Euroopas, üks suurimaid maailmas ja täidab kodumaa energiavajadusest viiendiku.