Apple hakkab lapsporno otsimise ettekäändel läbi kammima kasutajate mobiilifotosid – valitsused kiidavad, andmekaitsjad on ärevil, tehnoloogiakogukond mõistab hukka

"See lähenemisviis toob maailma midagi väga murettekitavat," ütles WhatsAppi juht Will Cathcart. "See on Apple'i ehitatud ja hallatav jälgimissüsteem, mida saab hõlpsasti kasutada igasuguse privaatse sisu skannimiseks, et otsida kõike, mida nad ise või valitsus otsustavad, et nad tahavad kontrollida. On murettekitav näha neid tegutsemas eksperte kaasamata. WhatsAppis me seda vastu ei võta."