Vastsündinud imetajad näevad und maailmast, millesse nad sünnivad

USA-s tegutseva Yale’i ülikooli teadlaste värske uurimus annab mõista, et imetajad näevad juba enne sündimist und maailmast, mida nad peagi kogema hakkavad.

„Silmade avamise hetkel on imetajad võimelised juba üsna keerukaks käitumiseks. Kuidas aga kujunevad neuroniahelad, mis võimaldavad meil tajuda liikumist ja maailmas hakkama saada? Tuleb välja, et paljud neist käitumisoskustest on — vähemalt rudimetaarsel kujul — meile kaasa sündinud,“ selgitas Crair.