Limaseen ehk limak ladinakeelse liiginimega Physarum polycephalum ja ingliskeelse hüüdnimega Blob ("plönn") reisib rahvusvahelisse kosmosejaama ISS, kus teadlased hakkavad uurima, kuidas mikrogravitatsioon mõjub ainuraksete organismide omadustele.

See on hakanud elusolendite tunnetust uurivatele teadlastele suurt huvi pakkuma. See suudab aju puudumisest hoolimata mõelda, otsuseid langetada, magada, õppida ja leida väljapääsu labürintidest.