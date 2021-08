Plaanitav uuendus: digilukku hakkavad jõudma ka koroona kiirtestide tulemused

Samuti aitab muudatus hoida kokku osapoolte töökoormust, sest seni on pidanud testi tulemust tõendama tervishoiuteenuse osutajad, näiteks testi tulemuse kohta pabertõendit väljastades, kuid muudatuse tulemusena saavad inimesed tõendi patsiendiportaalis luua iseseisvalt.

„Kui kiirtest on viidud läbi valideeritud analüüsiseadmega, on inimesel võimalik patsiendiportaalis luua automaatselt genereeritud EL digitaalne COVID tõend. See võimaldab inimestel tõendada kergema vaevaga Tervise infosüsteemi esitatud kiirtesti tulemuse info tõesust Euroopa Liidu üleselt," seisab sotsiaalministri määruse muutmise eelnõus.