Pfizer ja Moderna tõstavad koroonavaktsiini hindu. Mida see Eestile tähendab?

Aga kas see uudis tähendab, et Eestigi peab Pfizerile ja Modernale peagi uute dooside eest senisest rohkem maksma hakkama?

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakonna esindaja kinnitab Fortele, et see uudis lähitulevikus meid ei mõjuta.

Et Eestit puudutavad lepingud on euroliidu ühishanke raames ammu sõlmitud ja kogusedki paika pandud, on Eestil saada vähemalt 2023. aasta lõpuni muu hulgas 2,6 miljonit doosi Pfizeri COVID-19 vaktsiini.