Võimalikud reostajad selgunud: miks pandi suvel kinni Eesti suurim supelrand?

Suplusvee kvaliteeti hinnataksegi kahe näitaja järgi, milleks on soole enterokokid ning E.coli ehk rahvakeeli kolibakterid. Stroomi ranna vesi on olnud väga kõikuva ujumiskvaliteediga aastaid ning viimasel kahel - aastate 2019 ja 2020 - suvel on mõlema bakteri keskmine näit olnud üle piirväärtuse:

Just sellest teadmisest lähtuvalt tegi terviseamet 11. juunil otsuse, mille kohaselt tuleb Stroomi rand varustada kogu käesolevaks suveks infotahvlitega, millel soovitus mitte supelda.

Ent siiamaani on selge vastuseta, kuidas need bakterid Stroomi randa saavad? Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi senine pakkumine on olnud, et kurja juureks on koerad ja hobused. Sel põhjusel keelas ta alates 9. juunist koerte, hobuste ja teiste loomade ujutamine ja pesemise kogu Kopli lahes, kus asub ka Stroomi rand.

Kas sellest on olnud tänaseks abi? Eriti kui arvestada, et pärast Forte 25. juuni artiklit terviseameti ettekirjutuse kohta lõpetasid rannas ujumise ka inimesed. Vastus on selgelt „ei!" - bakterid vohavad mõnuga edasi ning kahe viimase analüüsi tulemused näitavad, et näiteks soole enterokokkide sisaldus suplusveel ületab piirväärtusi lausa kahekordselt: