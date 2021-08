Eestis näidati uue Honda HR-V prototüüpi

Uue HR-V võimsus on 96 kW ning pöördemoment 253 Nm, kiirendus sajani vältab 10,6 sekundit. Sõidurežiime on kolm – säästlik, tavaline ja sportlik. Varustustasemeid on samuti kolm – Elegance, Advance ja Style.

Sisustuse poolelt väärib märkimist Hondadele omane “inimesekesksus” – teisisõnu nutikad lahendused, mis autoga elamise mugavaks teevad. Näiteks tagaistmed käivad kas täiesti lapikuks “põrandaks”, kuhu mahub soovi korral (küll mitte tikksirgelt) isegi magama. Samas on võimalik tagaistmeid ka hoopis üles tõsta, et tekitada väga palju ruumi näiteks püstiste esemete vedamiseks.

Tore on ka see, et uue 9-tollise multimeediaekraani kasutusmugavusele on mõeldud ning käe toetamiseks koht loodud – paljudel uutel autodel on “hõljuva käe” probleem. Samas on HR-V-l toetamiseks kõige mugavama koha peal ka ohutulede lüliti, millele lihtne vastu minna. Vajab pisut harjumist.