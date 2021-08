Terviseamet: järgmisel nädalal on oodata üle 2000 koroonasse nakatumise

„Kasvutempo peaks selle juures pidurduma, aga 500 nakatunuga päevadeni jõudmine augusti teises pooles on endiselt tõenäoline," märgib amet. „See sõltub vaktsineerimise tempost, võimalikest uutest piirangutest ja inimeste käitumisest."

Seisuga 02.08.2021 on Eestis viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 142,4.

Nakatumiste arvu suurenemine on suuresti põhjustatud nooremaealiste nakatumistest, suveüritustest ja deltatüve domineerivast levimisest. Erinevatel üritusel tekkis möödunud nädalal 16 uut kollet.

Juulikuu jooksul on tuvastatud 37 alfatüve, 3 gammatüve ja 1005 deltatüve juhtu. „Eestis on püsiv riigisisene deltatüve levik," teatab terviseamet.

2. augusti seisuga on Eestis vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 641 109 inimest ehk 48,24% elanikkonnast. See on tublisti alla Euroopa Liidu keskmise näitaja.