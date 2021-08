Nüüd kättesaadav: riiklik ilmaäpp ILM+

ILM+ kasutab Keskkonnaagentuuri, mille üks osa on riigi ilmateenistus, vaatlusvõrgu ilmajaamade ja radarite andmeid. Väga oodatud on aga ka kasutajapoolsed täiendused.

Ta lubab: jätkuvalt on oluline roll sünoptikul, kes ilma igapäevaselt jälgib ja analüüsib ning panustab sellesse, et ilmainfo oleks eri kanalites kõigile arusaadavalt kuvatud.

„Võib ju küsida, et ilmaäppe on maailmas palju, milleks veel ILM+. Üks põhjus, miks riigile ilmaäpi arendasime, on seotud kliima soojenemisega, mis toob üha sagedamini kaasa ekstreemseid ja ohtlikke ilmastikunähtusi. Selle tulemusena on järjest olulisemaks muutunud vajadus õigeaegselt ja kvaliteetselt elanikkonda ning ametnikkondasid hoiatada,“ kommenteeris Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala.